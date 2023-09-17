



Наводнение в Ливии: в страну начала прибывать гуманитарная помощь

Грузы международной помощи начали прибывать в Ливию в субботу, 16 сентября. ВОЗ сообщила, что в восточный город Бенгази прибыло 29 тонн гуманитарной помощи.



Корреспондент AFP сообщил о двух самолетах с гуманитарной помощью из Объединенных Арабских Эмиратов и Ирана, приземлившихся в Бенгази, более чем в 300 километрах к западу от затопленной Дерны.



Посольство Италии сообщило, что в Дерну прибыло судно с двумя вертолетами, бульдозерами, палатками, одеялами и насосами.



На восток также прибыли тонны помощи из Саудовской Аравии и Кувейта, а также полевой госпиталь из Франции.



Катастрофа, произошедшая в минувшие выходные, затопила портовый город Дерна, смыв тысячи людей и домов в море после того, как две плотины прорвало под напором проливных дождей, вызванных ураганным штормом. Надежды найти выживших через несколько дней после смертоносных ливневых наводнений угасают с каждым часом.



Данные о погибших противоречивы. Красный Полумесяц на данный момент подтвердил 11 300 смертей. По данным ливийского здравоохранения число погибших оценивается в 3166 человек. ВОЗ заявила, что были обнаружены и опознаны тела 3958, а еще 9000 человек числятся пропавшими без вести.



Тела людей, унесенные наводнением в море, до сих пор выбрасываются на берег. Спасательная бригада Департамента гражданской защиты Мальты обнаружила в пятницу пляж, усыпанный трупами, сообщает газета Times of Malta.



Сотрудник сил безопасности Сеир Мохаммед Сеир сообщил, что удалось спасти более 1500 семей, а также трехмесячную девочку, чья семья погибла.



Представитель базирующейся на востоке Ливийской национальной армии Ахмед аль-Месмари заявил, что от наводнений пострадали более 1,2 миллиона человек. Международная организация по миграции сообщила, что более 38 640 человек остались без крова на востоке Ливии, 30 000 из них — в одной только Дерне.



После начала расследования генеральный прокурор Ливии Аль-Седдик аль-Сур заявил, что две дамбы, ставшие причиной катастрофы, находятся в аварийном состоянии с 1998 года. Но ремонт, начатый турецкой компанией в 2010 году, был приостановлен через несколько месяцев, когда вспыхнула революция 2011 года, и работы так и не возобновились.



"За катастрофой в Дерне постепенно вырисовывается загадка дисфункции, некомпетентности, небрежности, пренебрежения и коррупции", — сказал Вольфрам Лахер, специалист по Ливии в Немецком институте международных отношений и безопасности.

