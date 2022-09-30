На границе между РФ и Беларусью установили посты: образовалась большая очередь
На границе между Россией и Беларусью установили посты, на которых проверяют документы в рамках частичной мобилизации в РФ.
Об этом сообщает Autonews.
По данным издания, военные ищут мужчин, получивших повестки.
"Российские военнослужащие останавливают все машины и просят показать документы. У всех лиц мужского пола проверяют паспорта и просят пройти регистрацию", - сообщил очевидец.
Уточняется, что у женщин и детей документы не требуют. Из-за проверок на границе скопилось большое количество машин.