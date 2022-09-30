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На границе между РФ и Беларусью установили посты: образовалась большая очередь
30.09.2022 11:49 Алина Груднева

На границе между РФ и Беларусью установили посты: образовалась большая очередь

На границе между Россией и Беларусью установили посты, на которых проверяют документы в рамках частичной мобилизации в РФ.

 
Об этом сообщает Autonews.
 
По данным издания, военные ищут мужчин, получивших повестки.
 
"Российские военнослужащие останавливают все машины и просят показать документы. У всех лиц мужского пола проверяют паспорта и просят пройти регистрацию", - сообщил очевидец. 
 
Уточняется, что у женщин и детей документы не требуют. Из-за проверок на границе скопилось большое количество машин.

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