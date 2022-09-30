



На границе между РФ и Беларусью установили посты: образовалась большая очередь

На границе между Россией и Беларусью установили посты, на которых проверяют документы в рамках частичной мобилизации в РФ.

Об этом сообщает Autonews.

По данным издания, военные ищут мужчин, получивших повестки.

"Российские военнослужащие останавливают все машины и просят показать документы. У всех лиц мужского пола проверяют паспорта и просят пройти регистрацию", - сообщил очевидец.

Уточняется, что у женщин и детей документы не требуют. Из-за проверок на границе скопилось большое количество машин.