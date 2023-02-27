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На Бали российского криптоблогера избили и обокрали на $284 тыс.
27.02.2023 21:00 Ирина Демьянова

На Бали российского криптоблогера избили и обокрали на $284 тыс.

Российского криптоблогера Юрия Бойцова избили и ограбили на $284 тыс. во время отдыха на Бали. Об этом 26 февраля он рассказал в социальной сети Instagram, пишут российские СМИ.

По словам Бойцова, четверо неизвестных ворвались на виллу, где он жил со своей девушкой Екатериной. Трое из них были русскоговорящие, один индонезиец в полицейской форме. Как рассказал блогер, нападавшие насильственным путем вывели деньги с его счетов, и забрали паспорта.

В социальных сетях блогер опубликовал видео с камеры наблюдения. Россияне также написали заявление в полицию и уехали в аэропорт. После этого одного из преступников сняли с рейса, однако через некоторое время отпустили. По словам Бойцова, его задержали и продержали около суток в аэропорту.

Как рассказал брат девушки Бойцова, полиция отпустили преступников и обвиняет блогера в клевете, угрожая арестом. По его словам, у криптоблогера украли $385 тыс.

В своем аккаунте Бойцов сообщил, что ему требуется помощь российского консульства, МВД, МИДа и “любых высших органов”.

 

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