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Мощный взрыв произошел на газохранилище в Марокко: видео
23.12.2022 08:00 Ольга Белозерова

Мощный взрыв произошел на газохранилище в Марокко: видео

В портовом городе Мохаммедия в Марокко прогремел мощный взрыв на газохранилище. После взрыва в небо поднялся большой столб пламени.

По предварительным данным, сдетонировали несколько резервуаров. Часть города была оцеплена. 

Как сообщает Associated Press, взрыв произошел в хранилище пропана. В результате пожара были уничтожены пять автоцистерн.

Сообщения о пострадавших в инциденте не поступали. Начато расследование. 
 

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