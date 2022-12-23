Мощный взрыв произошел на газохранилище в Марокко: видео
В портовом городе Мохаммедия в Марокко прогремел мощный взрыв на газохранилище. После взрыва в небо поднялся большой столб пламени.
По предварительным данным, сдетонировали несколько резервуаров. Часть города была оцеплена.
Как сообщает Associated Press, взрыв произошел в хранилище пропана. В результате пожара были уничтожены пять автоцистерн.
Сообщения о пострадавших в инциденте не поступали. Начато расследование.
مشاهد متداولة لانفجار قوي وقع في مستودع لتعبئة عبوات غاز البوتان بمنطقة لافاليز في مدينة المحمدية قرب #الدار_البيضاء، فيما أغلقت الشرطة المغربية الطرق المؤدية لمكان الانفجار وسط محاولات للسيطرة على الحريق#المغرب #الحدث pic.twitter.com/zOULwSmuwG— ا لـحـدث (@AlHadath) December 22, 2022