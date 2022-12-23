



Мощный взрыв произошел на газохранилище в Марокко: видео

В портовом городе Мохаммедия в Марокко прогремел мощный взрыв на газохранилище. После взрыва в небо поднялся большой столб пламени.



По предварительным данным, сдетонировали несколько резервуаров. Часть города была оцеплена.



Как сообщает Associated Press, взрыв произошел в хранилище пропана. В результате пожара были уничтожены пять автоцистерн.



Сообщения о пострадавших в инциденте не поступали. Начато расследование.

