



Мощный взрыв на газоснабжающей станции в Узбекистане - видео

В Самаркандской области Узбекистана 9 мая на территории газоснабжающей компании произошел мощный взрыв газа. Пострадал один человек, пожар уничтожил три машины.



Станция, где прогремел взрыв, специализируется на предоставлении населению сжиженного природного газа.



Сначала загорелся автомобиль, предназначенный для перевозки сжиженного газа. В результате возгорания были повреждены три автомобиля марки "Исузу" и баллоны со сжиженным газом.



Предварительно установлено, что причиной взрыва стало нарушение правил техники безопасности при сливе газа из газовоза в резервную емкость на станции.



Сейчас специалисты продолжают ликвидировать последствия происшествия.



