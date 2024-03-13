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Момент крушения ИЛ-76 в РФ засняли на видео
13.03.2024 20:55 Алина Груднева

Момент крушения ИЛ-76 в РФ засняли на видео

В сети опубликовали видео, на котором был зафиксирован момент крушения самолета ИЛ-76 в Ивановской области РФ. 

По данным SHOT, воздушное судно с полыхающим двигателем при падении задело деревья.

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После этого самолет резко рухнул носом на землю. В РФ подтвердили, что в результате крушения погибли 16 человек.

До аэродрома ИЛ-76 оставалось долететь всего несколько минут. По предварительным данным, причиной катастрофы стала "техническая неисправность".

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