



Момент крушения ИЛ-76 в РФ засняли на видео

В сети опубликовали видео, на котором был зафиксирован момент крушения самолета ИЛ-76 в Ивановской области РФ.



По данным SHOT, воздушное судно с полыхающим двигателем при падении задело деревья.



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После этого самолет резко рухнул носом на землю. В РФ подтвердили, что в результате крушения погибли 16 человек.



До аэродрома ИЛ-76 оставалось долететь всего несколько минут. По предварительным данным, причиной катастрофы стала "техническая неисправность".