



Мексика: протестующие осквернили посольство Израиля

Протестующие разрисовали посольство Израиля в Мексике граффити, требуя, чтобы Еврейское Государство выдало бывшего главу мексиканского криминального агентства Томаса Зерона де Лусио.

Он был причастен к исчезновению 43 студентов в стране в 2014 году.

Посол Мексики в Израиле будет вызван в министерство иностранных дел в Иерусалиме.

"Мы серьезно относимся к инциденту. Мы ожидаем, что правительство Мексики выполнит свои международные обязательства", - сказал представитель министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон.

Он сказал, боль родителей жертв понятна, но справедливости.

"Нельзя добиться справедливости с помощью насильственных действий", - добавил он.