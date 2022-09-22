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Мексика: протестующие осквернили посольство Израиля
22.09.2022 15:17 Алина Груднева

Мексика: протестующие осквернили посольство Израиля

Протестующие разрисовали посольство Израиля в Мексике граффити, требуя, чтобы Еврейское Государство выдало бывшего главу мексиканского криминального агентства Томаса Зерона де Лусио.

 
Он был причастен к исчезновению 43 студентов в стране в 2014 году.
 
Посол Мексики в Израиле будет вызван в министерство иностранных дел в Иерусалиме.
 
"Мы серьезно относимся к инциденту. Мы ожидаем, что правительство Мексики выполнит свои международные обязательства", - сказал представитель министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон.
 
Он сказал, боль родителей жертв понятна, но справедливости.
 
"Нельзя добиться справедливости с помощью насильственных действий", - добавил он.

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