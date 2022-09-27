



Масштабный рейд в Мексике на секту "Лев Тахор": спасен маленький мальчик

В Мексике провели масштабный рейд на территории, где базировалась секта "Лев Тахор".

По данным министерства иностранных дел, мексиканские власти спасли на границе с Гватемалой трехлетнего мальчика, чей отец сбежал из секты много лет назад.

Рейд был проведен в городе Тапачула на юго-востоке Мексики. В нем участвовали десятки местных сотрудников правоохранительных органов и социальных служб. Ранее местные власти обнаружили доказательства причастности членов секты к торговле людьми, изнасилованиям, торговле наркотиками и другим серьезным преступлениям.

К расследованию также причастна частная израильская команда, нанятая родственниками некоторых членов культа, а также израильский консул Лиор Бацов.

По данным МИД, мексиканские власти задержали 26 членов секты, в том числе двух ее лидеров. Некоторым из них может грозить до 20 лет лишения свободы.

Двое членов секты не были на территории комплекса во время рейда. В полиции считают, что они покинули базу двумя днями ранее. Пятеро других задержанных были доставлены в иммиграционный центр. Ожидается, что они будут депортированы из Мексики в ближайшие дни.

Оставшаяся часть группы с израильскими паспортами отказывается возвращаться на родину. В МИД считают, что власти Мексика согласятся депортировать их в Израиль.

В министерстве отметили, что группа останется под страже в течение четырех дней. Им была предоставлена ​​кошерная еда, чистые комнаты, с ними общаются соцработники.

Исключением является мальчик, который родился в секте три года назад и чей отец пытался спасти его с тех пор, как сбежал из секты.

В эти выходные Исраэль Амир и его сын приземлились в аэропорту Бен-Гурион.

בנו הקטן של ישראל עמיר, צעיר שברח מכת "לב טהור" - הושב לזרועותיו בעקבות הפשיטה במקסיקו, והם נחתו בארץ pic.twitter.com/673mM6Brxr — ynet עדכוני (@ynetalerts) September 27, 2022

"Теперь я могу начать строить новую жизнь в качестве молодого отца в Израиле. С тех пор, как мне удалось сбежать, у меня была одна мечта — спасти сына от кошмара. Я знал, что не оставлю его жить в условиях жестоких законов, контроля над разумом, голода и страданий. Моя мечта сбылась на Рош ха-Шана", - рассказал 12-му каналу Амир.

Он назвал свою жизнь в секте "унизительной и оскорбительной".

"Когда я был подростком в секте, мне всегда говорили отказаться от себя, что я ничего не стою. Они забрали у меня детство, друзей, семью и вообще все, что у меня было. Но одного они не могли у меня украсть — мой выбор лучшей жизни, не принимать на веру то, что другие выбрали для меня", — подчеркнул он.