



Лидер культа Судного дня в Кении обвиняется в убийстве 191 ребенка

Лидеру культа Судного дня в Кении было предъявлено обвинение в убийстве 191 ребенка после того, как их тела были найдены в лесу, где располагалась его церковь.



Пол Маккензи якобы велел своим последователям уморить себя голодом, чтобы встретиться с Иисусом Христом до конца света.



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Дети были среди 429 тел, найденных в течение нескольких месяцев эксгумации на десятках тысяч акров леса Шакахола в прибрежном графстве Килифи.



Эксгумация началась после того, как первые тела были обнаружены в апреле 2023 года, а количество найденных тел сделало это дело одной из самых страшных трагедий, связанных с культом, в новейшей истории.



Маккензи предстал перед Высоким судом Кении вместе с 30 своими последователями, которые также обвиняются в убийстве детей.



Никто из обвиняемых не признал себя виновным, поскольку судья Мугуре Танде удовлетворил просьбу прокуроров о том, чтобы они прошли психиатрическую экспертизу, прежде чем вернуться в суд 6 февраля.



Останки 180 из 191 погибшего ребенка не были идентифицированы, говорится в обвинительном заключении прокуратуры.

