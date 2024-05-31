



Крупнейший скандал с киберпреступностью

США и Европа по отдельности объявили о ликвидации киберпреступных сетей, обманувших людей на миллиарды.



В США арестовали гражданина Китая Юньхэ Ванга и конфисковали имущество, включая Ferrari, роскошные часы и 21 объект недвижимости.



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Европол, европейское агентство по борьбе с преступностью, произвел четыре ареста, но сообщил, что восемь беглецов находятся в бегах. Они будут добавлены в список самых разыскиваемых в Европе.



И Министерство юстиции США (DoJ), и Европол заявили, что их операции стали крупнейшими в мире по уничтожению "ботнета".



Киберпреступники используют так называемые ботнеты для захвата чужих компьютеров и установки на них вредоносного программного обеспечения.



Это программное обеспечение может использоваться для сбора данных с компьютера, рассылки спама или даже удаления личных данных без ведома владельца.



Минюст заявил, что господин Ванг обвиняется в использовании "ботнета" для взлома более 19 миллионов устройств в почти 200 странах.



Николь Арджентьери, главный заместитель помощника генерального прокурора, сказала: "Ванг создал вредоносное ПО, которое взломало миллионы персональных компьютеров по всему миру, а затем продал доступ к зараженным компьютерам киберпреступникам".



По ее словам, преступники использовали этот доступ для сокрытия своей личности и "анонимного совершения широкого спектра преступлений". Среди них - мошенничество, эксплуатация детей, преследования и даже угрозы взрыва.



По оценкам, с компьютеров, находившихся под его контролем, было отправлено более 500 000 мошеннических заявлений на получение страховки по безработице, что привело к потере более 5,9 млрд долларов.



Минюст обвинил Ванга в том, что он использовал полученные средства для покупки роскошных активов на сумму 60 млн долларов, и заявил, что арестовал Ferrari, Rolls-Royce, два BMW и несколько часов, а также банковские счета и криптовалютные кошельки.



Он также приобрел недвижимость в США, Сент-Китс и Невис, Китае, Сингапуре, Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении.



Правоохранительные органы Сингапура и Таиланда, а также технологический гигант Microsoft были в числе организаций, помогавших в расследовании.



Г-ну Вангу были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, мошенничестве с использованием компьютерных технологий, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.



Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит максимальное наказание в виде 65 лет лишения свободы.

