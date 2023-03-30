



Кризис в отношениях США и Израиля: астрофизик NASA отменил участие в конференции

Астрофизик из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США была вынуждена отказаться от участия в конференции в Израиле на фоне напряженности в отношениях с администрацией Байдена по поводу пересмотра судебной системы, которую продвигает правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Сегодня немного грустно… я должна была поехать в Израиль, чтобы выступить с докладом на конференции. Но вчера мое разрешение на въезд было аннулировано", — написала Эмбер Стро в Twitter, не вдаваясь в подробности.



Согласно сообщению, опубликованному сегодня в газете "Гаарец", Стро сообщила организаторам ежегодного собрания Израильского физического общества, что Государственный департамент дал ей указание отменить свое выступление. Стро должна была стать основным докладчиком.

