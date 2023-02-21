



Крипто-беглец До Квон обналичил более 10 000 биткоинов через швейцарский банк

Беглый крипто-предприниматель До Квон и основанная им компания вывели более 10 000 биткоинов из своего обреченного проекта и обналичили часть токенов через швейцарский банк, сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США.



Эти утверждения содержатся в иске SEC, обвиняющем Квона и компанию Terraform Labs Pte в мошенничестве в связи с крахом созданных им цифровых валют. SEC заявила, что схема привела к убыткам в размере не менее $40 млрд.



Квон и Terraform поместили более 10 000 биткоинов в так называемый "холодный кошелек", говорится в иске.



С мая прошлого года они периодически переводили биткоины из кошелька, отправляли активы в банк в Швейцарии, где конвертировали токены в наличные, сообщила SEC. Она не указала название финансового учреждения.



"В период с июня 2022 года до даты подачи данного иска из этого швейцарского банка было выведено более $100 млн в фиатной валюте", - утверждает агентство.



Местонахождение Квона неизвестно после того, как Южная Корея выдала ордер на его арест по обвинению в нарушении закона о рынках капитала. Квон также находится в международном розыске Интерпола