



Косово: при задержании организатора протестов сербов ранены трое полицейских

Трое полицейских в Косово получили ранения во время ареста предполагаемого организатора сербских протестов на севере страны. В ходе одного из протестов были ранены 30 миротворцев под командованием НАТО, заявил во вторник министр внутренних дел страны.



Министр внутренних дел Джелал Швечла сообщил, что в городе Митровица был арестован один из руководителей организации "Гражданская защита", действующей в районах северного Косово с сербским большинством. Косовское правительство обвинило группировку в преступной деятельности, которая "в течение многих лет терроризировала наших граждан".



Министр сообщил, что арестован Милун Миленкович-Ллуне. По сообщениям косовских СМИ, после того как его взяли под стражу, небольшая группа сербов, собравшихся в Митровице, начала бросать предметы в полицию.



Петар Петкович, директор Управления правительства Сербии по Косово и Метохии, осудил арест "видного борца за сербские национальные интересы и права сербов", когда он "был окружен восемью бронемашинами косовской полиции".



В мае этнические сербы столкнулись с косовской полицией , а затем с членами международных миротворческих миссий Косовских сил в городе Звечан на севере Косово. Были ранены 30 солдат и более 50 сербов.