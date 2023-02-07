



Количество погибших из-за землетрясения в Турции и Сирии превысило 4300 человек



Спасатели в Турции и Сирии продолжают разбирать завалы после землетрясения. Подтвержденное число погибших в двух странах превысило 4365 человек. По данным Турецкого агентства по оказанию помощи AFAD, в Турции погиб 2921 человек.



Агентство по управлению стихийными бедствиями сообщило, что в Турции к настоящему времени ранено более 14 000 человек, в то время как в Сирии - не менее 3 411 человек.



Всемирная организация здравоохранения заявляет, что количество жертв может достигнуть 20 000 человек.



Турецкие и сирийские группы реагирования на стихийные бедствия сообщают, что в нескольких городах было разрушено более 5600 зданий, в том числе много многоэтажных жилых домов, в которых были спящие жители, когда произошло первое землетрясение.



Землетрясения продолжились и во вторник. Сейсмологический центр Euro-Med сообщил о серии более мелких толчков в предрассветные часы. В целом, по данным центра, за прошедшие сутки в регионе произошло не менее 17 землетрясений.



Первоначальное землетрясение было настолько сильным, что ощущалось даже в Гренландии. Десятки стран от Украины до Новой Зеландии пообещали прислать помощь. Израильская группа экстренного реагирования вылетела в Турцию в понедельник вечером.