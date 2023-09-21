



Катастрофа в Ливии: десятки тысяч людей лишились домов

В Ливии в результате наводнений из-за разрушительного урагана "Даниэль" десятки тысяч человек лишились домов.



Об этом говорится в отчете международной организации по миграции.



По предварительным подсчетам, по меньшей мере 43 тысячи граждан остались без крова. Они были вынуждены покинуть свои дома в связи с наводнениями, а возвращаться теперь некуда.



В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что в одной лишь Дерне погибли минимум 3922 человека. Эти цифры, по словам экспертов, являются сильно заниженными, поскольку тысячи найденных тел уже похоронили в братских могилах, а поисковые операции продолжаются, поскольку погибших продолжают доставать из-под завалов разрушенных зданий.