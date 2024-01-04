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Japan Airlines подсчитывает убытки от крушения самолета в Токио
04.01.2024 15:45 MIGnews.com

Japan Airlines подсчитывает убытки от крушения самолета в Токио

Японские авиалинии в четверг, 4 января, заявили, что ожидают убытки в размере более 100 млн долларов после того, как один из их самолетов был уничтожен при столкновении с другим самолетом на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханеда на этой неделе.

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Все 379 человек, находившиеся на борту широкофюзеляжного самолета JAL Airbus A350, спаслись до того, как самолет был полностью охвачен пламенем, на тушение которого ушло более шести часов.
 

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