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Израильский футболист заподозрен в домогагательствах к 18-летней
01.04.2023 19:52 Алина Груднева

Израильский футболист заподозрен в домогагательствах к 18-летней

Израильский футболист был задержан по подозрению в сексуальных домогательствах к 18-летней девушке.

По версии следствия, 25-летний житель Герцлии познакомился с потерпевшей в социальных сетях.

После этого они встретились в квартире, где игрок Премьер Лиги совершил приписываемое ему преступление. Сам молодой человек обвинения в свой адрес отрицает.

На днях его допросили, после чего отпустили под домашний арест на пять суток. Также подозреваемому запрещено контактировать с заявительницей.


 

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