



Израильский футболист заподозрен в домогагательствах к 18-летней

Израильский футболист был задержан по подозрению в сексуальных домогательствах к 18-летней девушке.



По версии следствия, 25-летний житель Герцлии познакомился с потерпевшей в социальных сетях.



После этого они встретились в квартире, где игрок Премьер Лиги совершил приписываемое ему преступление. Сам молодой человек обвинения в свой адрес отрицает.



На днях его допросили, после чего отпустили под домашний арест на пять суток. Также подозреваемому запрещено контактировать с заявительницей.





