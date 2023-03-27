



Из-за потерянных патронов: Ким Чен Ын полностью заблокировал город

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын изолировал целый город после того, как во время недавнего вывода войск исчезли 653 патрона, сообщают источники. Представители диктатора обыскивают каждый дом в городе Хэсан с населением около 200 000 человек в поисках боеприпасов.



О пропаже боеприпасов к штурмовым винтовкам стало известно 7 марта, когда солдаты 7-го корпуса Корейской народной армии отступали из района, прилегающего к городу, лежащему на границе с Китаем. Корпус был развернут там в 2020 году для обеспечения закрытия границы в начале пандемии Covid-19.



"Город будет оставаться под замком до тех пор, пока не будут найдены все 653 патрона", – рассказал местный житель.



Правоохранители и военные начали расследование, перекрыли весь город и начали обыски от дома к дому. По словам источника граждане, которые видели или подняли любое количество пуль, должны немедленно об этом сообщить или могут быть наказаны.



Жители с нетерпением ждали вывода армии из этого района, но во время расследования они будут иметь еще меньше свободы передвижения, сообщил RFA чиновник из провинции Рянган, пожелавший остаться анонимным, чтобы говорить свободно.



"На прошлой неделе заводам, фермам и квартальным надзирателям в провинции были изданы приказы об активном сотрудничестве со следствием в отношении боеприпасов", – сказал чиновник, добавив, что когда через 10 дней пули не были найдены, следственные органы прибегли к запугиванию жителей.



"Министерство государственной безопасности, Командование военной безопасности Корейской народной армии и Министерство социального обеспечения выступили с особо строгим предупреждением против "хищения, незаконного владения или распоряжения оружием, боеприпасами и боевой техникой", как это предусмотрено статьей 78 уголовного закона. Согласно этому закону, лицо, которое незаконно хранит или передает огнестрельное оружие, боеприпасы или оружие, наказывается исправительными работами на срок более трех лет", – рассказал он.



Также, по словам анонимного местного чиновника, жители опасаются, что если поиски не дадут результатов, то власть будет безосновательно наказывать кого-то, кто может быть абсолютно невиновным.