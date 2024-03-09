



Иран арестовал двух женщин за танцы на публике

Две молодые женщины были арестованы в Тегеране после публикации видео, на котором они танцуют в честь наступления персидского Нового года, сообщают иранские СМИ.



Видеоролик, на котором две женщины трясут бедрами возле площади Таджриш, популярного места сбора молодежи на севере иранской столицы, получил широкую огласку в социальных сетях.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Прокурор Тегерана приказал арестовать двух женщин, которые нарушили общественные нормы, танцуя на Таджрише", - сообщает информационное агентство Tasnim.



Две женщины были одеты как Хаджи Фаруз, фольклорный персонаж в красной одежде, чьи танцы и песни возвещают о наступлении Навруза, персидского Нового года, который начнется 20 марта.



Исламский закон, практикуемый в Иране, запрещает смешанные танцы или нахождение женщин в одиночестве на публике.

