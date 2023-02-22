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Иордания приговорила к смертной казни трех террористов "Исламского государства"
22.02.2023 18:41 Евгения Маркова

Иордания приговорила к смертной казни трех террористов "Исламского государства"

Иорданский суд приговорил трех человек к смертной казни через повешение по обвинению в принадлежности к группировке "Исламское государство" и организации двух терактов.

Всего по одному делу о терактах в 2018 году, в результате которых погибли шесть сотрудников иорданских сил безопасности, приговорено 11 человек.

Один из приговоренных к смертной казни осужден заочно. Остальные осужденные были приговорены к тюремным срокам от пяти до 20 лет.
Еще трое, в том числе две женщины, оправданы и освобождены.
 

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