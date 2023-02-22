



Иордания приговорила к смертной казни трех террористов "Исламского государства"

Иорданский суд приговорил трех человек к смертной казни через повешение по обвинению в принадлежности к группировке "Исламское государство" и организации двух терактов.



Всего по одному делу о терактах в 2018 году, в результате которых погибли шесть сотрудников иорданских сил безопасности, приговорено 11 человек.



Один из приговоренных к смертной казни осужден заочно. Остальные осужденные были приговорены к тюремным срокам от пяти до 20 лет.

Еще трое, в том числе две женщины, оправданы и освобождены.

