



Индонезия: оползень унес жизни по меньшей мере 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в понедельник в индонезийском регионе Натуна после того, как вызванный проливными дождями оползень засыпал дома, сообщило агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны, пишет Reuters.



Абдул Мухари, официальный представитель службы экстренной помощи, сообщил, что найдено 11 тел погибших и еще 50 человек числятся пропавшими без вести.



Джунайна, официальный представитель по чрезвычайным ситуациям в провинции Риау, сказал, что число погибших может возрасти, и что связь в этом районе была прервана.



Агентство сообщило, что выживших эвакуируют из региона Сирасана, а в этот район была направлена ​​поисково-спасательная группа.



По данным поисково-спасательного агентства Индонезии, пострадавший район - отдаленный остров, который находится в пяти часах езды на лодке от столицы Натуны.