



В ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрывы у могилы Сулеймани

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы у могилы ликвидированного командующего силами "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.



Соответствующее заявление было сделано вечером, 4 января.



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Взрывы у могилы Сулеймани прогремели 3 января. Изначально сообщалось о более 100 погибших. На следующий день в Иране пересмотрели данные, объявили, что погибли более 80 человек.



Источники в Иране заявили, что даже если какая-то террористическая организация или оппозиция возьмут на себя ответственность за инцидент, "Иран будет настаивать на том, что к нему был причастен Израиль". В американском Госдепе сразу сказали, что ни США, ни Израиль к этому не причастны.

