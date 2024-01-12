



Хути в ответ на удары по Йемену: это нас не остановит

Йеменские хути пригрозили продолжить атаки на корабли в Красном море, несмотря на авиаудары.



Поддерживаемая Ираном группировка объявила, что ударам по Йемену, которые были нанесены Британией и США, якобы "нет оправданий".



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Как сообщалось ранее, США и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хути в Йемене, впервые с тех пор, как поддерживаемая Ираном группировка начала атаковать международные суда в Красном море после террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.



Официальный представитель США сообщил, что удары были нанесены с самолетов, кораблей и подводной лодки.



