



США и Великобритания наносят удары по целям Йемене - официальные лица



Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хути в Йемене, впервые с тех пор, как поддерживаемая Ираном группировка начала атаковать международные суда в Красном море после террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.



"В ходе американо-сионистско-британской агрессии против Йемена было совершено несколько налетов на столицу страны Сану, мухафазу Ходейда, Сааду и Дхамар", - заявил официальный представитель хути Абдул Кадер аль-Мортада на сайте X.



Официальный представитель США утверждает, что удары были нанесены с самолетов, кораблей и подводной лодки.



Хути, контролирующие большую часть Йемена, наносят удары по судоходным маршрутам Красного моря, чтобы продемонстрировать свою поддержку ХАМАС. Эти атаки нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией, на который приходится около 15% мирового судоходства.



