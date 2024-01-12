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США и Великобритания наносят удары по целям Йемене - официальные лица
12.01.2024 07:40 Аркадий Бочаровский

США и Великобритания наносят удары по целям Йемене - официальные лица


Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хути в Йемене, впервые с тех пор, как поддерживаемая Ираном группировка начала атаковать международные суда в Красном море после террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

"В ходе американо-сионистско-британской агрессии против Йемена было совершено несколько налетов на столицу страны Сану, мухафазу Ходейда, Сааду и Дхамар", - заявил официальный представитель хути Абдул Кадер аль-Мортада на сайте X.

Официальный представитель США утверждает, что удары были нанесены с самолетов, кораблей и подводной лодки.

Хути, контролирующие большую часть Йемена, наносят удары по судоходным маршрутам Красного моря, чтобы продемонстрировать свою поддержку ХАМАС. Эти атаки нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией, на который приходится около 15% мирового судоходства.

 

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