"Хизбалла" об атаке на Салмана Рушди: ничего не знаем
"Хизбалла" не располагает никакими данными по поводу нападения на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.
Такое заявление в субботу, 13 августа, сделал высокопоставленный представитель террористической организации.
"Нам ничего об этом не известно, поэтому у нас нет комментариев", — сказал он.
Напомним, что на Рушди напали с ножом накануне. Его несколько раз ударили в шею.
В настоящий момент писатель подключен к ИВЛ. Полиция штата Нью-Йорк задержала на месте происшествия подозреваемого, 24-летнего Хади Матара. По версии следствия, он является ярым сторонником КСИР.