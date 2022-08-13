



"Хизбалла" об атаке на Салмана Рушди: ничего не знаем

"Хизбалла" не располагает никакими данными по поводу нападения на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

Такое заявление в субботу, 13 августа, сделал высокопоставленный представитель террористической организации.

"Нам ничего об этом не известно, поэтому у нас нет комментариев", — сказал он.

Напомним, что на Рушди напали с ножом накануне. Его несколько раз ударили в шею