



Писатель Салман Рушди находится на искусственной вентиляции легких после ранения

Писатель Салман Рушди, чьи произведения сделали его мишенью иранских угроз расправы, находится на аппарате искусственной вентиляции легких и может лишиться глаза после того, как в пятницу на литературном мероприятии в штате Нью-Йорк нападавший нанес ему множественные ножевые ранения.



После нападения 75-летний Рушди был доставлен в больницу, где ему сделали экстренную операцию. Его агент сообщил журналистам, что "новости нехорошие".



"Салман, скорее всего, потеряет один глаз. У него также ранение печени и перерезаны нервы и сухожилия на руке", — сказал агент Эндрю Уайли, добавив, что Рушди не может говорить.



Полиция штата Нью-Йорк задержала на месте происшествия подозреваемого в нападении Хади Матара, 24-летнего жителя Фэрфилда, штат Нью-Джерси. По версии следствия, он действовал в одиночку.



Сотрудник правоохранительных органов сообщил NBC News , что, согласно обзору его активности в социальных сетях, подозреваемый симпатизировал мусульманским экстремистам-шиитам и Корпусу стражей исламской революции Ирана. Прямых связей с КСИР не установлено.

