



Гибель тонн рыбы в реке Одер остается загадкой

После массового вымирание рыбы в реке Одер (Одра, Одр) были проведены лабораторные тесты.



Результаты тестов показали высокий уровень солености, но отсутствие отравления ртутью в водах реки. Об этом заявила Анна Москва, министр окружающей среды Польши, сообщает AP.



Она отметила, что результат проб воды, взятых как в Польше, так и в Германии, выявил повышенный уровень соли. По ее словам, в Польше все еще проводятся комплексные токсикологические исследования.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что в реку было сброшено "огромное количество химических отходов", что нанесло ущерб окружающей среде настолько серьезный, что на восстановление водного пути потребуются годы.