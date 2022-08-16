ФСБ обвинило "украинских диверсантов" в подрыве опор ЛЭП под Курском
ФСБ РФ обвинило "украинских диверсантов" в подрыве опор высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в Курской области.
Об этом сообщают РИА-Новости.
"Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи" - говорится в заявлении ФСБ.
В ведомстве также отметили, что через эти ЛЭП осуществляется энергоснабжение региона и соседних субъектов.
Также, как утверждается, подрыв опор ЛЭП привел "нарушению технологического процесса функционирования АЭС".