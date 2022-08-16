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ФСБ обвинило "украинских диверсантов" в подрыве опор ЛЭП под Курском
16.08.2022 18:57 Ольга Белозерова

ФСБ обвинило "украинских диверсантов" в подрыве опор ЛЭП под Курском

ФСБ РФ обвинило "украинских диверсантов" в подрыве опор высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в Курской области.

Об этом сообщают РИА-Новости.

"Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи" - говорится в заявлении ФСБ.

В ведомстве также отметили, что через эти ЛЭП осуществляется энергоснабжение региона и соседних субъектов. 

Также, как утверждается, подрыв опор ЛЭП привел "нарушению технологического процесса функционирования АЭС". 
 

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