



ФСБ обвинило "украинских диверсантов" в подрыве опор ЛЭП под Курском

ФСБ РФ обвинило "украинских диверсантов" в подрыве опор высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в Курской области.



Об этом сообщают РИА-Новости.



"Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи" - говорится в заявлении ФСБ.



В ведомстве также отметили, что через эти ЛЭП осуществляется энергоснабжение региона и соседних субъектов.



Также, как утверждается, подрыв опор ЛЭП привел "нарушению технологического процесса функционирования АЭС".

