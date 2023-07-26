



Эпидемия в Таиланде: спецбригадам разрешили врываться в частные дома и гостиницы

В Таиланде туристов предупредили: в стране заработали спецбригады по борьбе с переносимыми насекомыми болезнями, сотрудникам разрешено врываться в частные дома и гостиницы для дезинфекции. Причина – чрезвычайные меры по предотвращению распространения эпидемии лихорадки денге.



Как пишут тайские СМИ, Министерство здравоохранения инициировало “агрессивную кампанию” по уничтожению комаров из-за “общенационального всплеска” инфекции, которую они переносят. Еженедельно фиксируется примерно 5000 случаев.



“Цифры находятся на тревожной восходящей траектории, с увеличением примерно на 5000 случаев еженедельно. Эти цифры граничат со статистикой 2019 года, когда было зарегистрировано около 70 тысяч человек с диагнозом “лихорадка Денге” и 70 человек, которые, к сожалению, умерли”, – сообщили в тайском Минздраве.



В том числе экстренные меры борьбы предусматривают использование спецбригад из Бюро эпидемиологии и 38 центров, отвечающих за борьбу с болезнями, переносящимися насекомыми. Они направлены в районы, наиболее пострадавшие от лихорадки.



“Их цель состоит в том, чтобы уменьшить количество случаев заболевания с помощью уничтожения комаров и обучения жителей мерам защиты. Среди их широких полномочий – право входить в частные дома, гостиницы и другие места для введения веществ, специально разработанных для уничтожения комаров и их личинок”, – пишут в тайских СМИ.