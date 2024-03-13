



Два человека погибли в результате схода лавины на японском острове Хоккайдо

Два человека погибли в результате схода лавины на группу лыжников, предположительно иностранных граждан, на японском острове Хоккайдо, сообщает полиция.



По данным местных властей, инцидент произошел в понедельник, когда около 11 часов утра спасатели получили сигнал о сходе лавины на людей на горе Йотеи, возвышающейся на 1 898 метров и охватывающей такие города, как Кутчан и Нисеко.



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По сообщениям местных СМИ, в результате схода снежной лавины пострадали три человека, предположительно граждане Новой Зеландии, из группы в шесть человек, находившихся на северном склоне, чуть выше средней точки между вершиной горы и ее основанием.



По данным полиции, мужчина 30 лет и женщина 20 лет были доставлены в больницу в состоянии остановки сердца, и их смерть была констатирована в больнице.



Выживший, испытывавший боль в районе плеча, сумел вернуться вместе с оставшимися тремя членами группы примерно к 13:30 по местному времени. Они сообщили властям, что лавина сошла около 10 часов утра.



Во время инцидента на горе Ётэй не действовало лавинное предупреждение, что было подтверждено региональной штаб-квартирой Японского метеорологического агентства в Саппоро.

