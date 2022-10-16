



ДТП с грузовиками в Самарии: пострадавшие не выжили

Днем, 16 октября, была установлена смерть двух пострадавших в ДТП в Самарии.

Напомним, что на шоссе 505 столкнулись два грузовика.

Два человека в бессознательном состоянии оказались зажатыми между транспортными средствами.

После извлечения из ловушки медики были вынуждены констатировать их смерть.

По данным израильских СМИ, столкновение произошло между израильским и палестинским грузовиками.

На месте аварии проводятся дополнительные работы, чтобы убедиться, что пострадавших больше нет.