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ДТП с грузовиками в Самарии: пострадавшие не выжили
16.10.2022 15:49 Алина Груднева

ДТП с грузовиками в Самарии: пострадавшие не выжили

Днем, 16 октября, была установлена смерть двух пострадавших в ДТП в Самарии.

 
Напомним, что на шоссе 505 столкнулись два грузовика.
 
Два человека в бессознательном состоянии оказались зажатыми между транспортными средствами.
 
После извлечения из ловушки медики были вынуждены констатировать их смерть.
 
По данным израильских СМИ, столкновение произошло между израильским и палестинским грузовиками.
 
На месте аварии проводятся дополнительные работы, чтобы убедиться, что пострадавших больше нет.

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