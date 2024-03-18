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Девять человек арестованы после нападения на полицейский участок в Париже
18.03.2024 10:45 MIGnews.com

Девять человек арестованы после нападения на полицейский участок в Париже

Девять человек были арестованы после нападения на полицейский участок в парижском пригороде Ла Курнев поздно вечером в воскресенье, 17 марта, в результате столкновений между молодежью и полицией, сообщил в понедельник, 18 марта, глава парижской полиции.

Столкновения произошли после гибели на прошлой неделе молодого человека, который не остановил свой мотоцикл после того, как полиция приказала ему это сделать.

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"Было произведено девять арестов, что не так уж и мало", - сказал Лоран Нуньес в понедельник в интервью телеканалу TF1.

"Подкрепление полиции быстро восстановило порядок и безопасность", - добавил он.

Вопросы безопасности имеют первостепенное значение для французских властей, поскольку Олимпийские игры в Париже должны начаться 26 июля. Некоторые парижские олимпийские объекты подверглись актам вандализма во время беспорядков летом 2023 года, которые были спровоцированы смертельным выстрелом полицейского в подростка североафриканского происхождения.
 

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