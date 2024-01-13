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Дания: трое задержанных за подготовку терактов связаны с ХАМАСом
13.01.2024 09:11 Алина Груднева

Дания: трое задержанных за подготовку терактов связаны с ХАМАСом

Трое подозреваемых, арестованных в прошлом месяце в Дании по подозрению в планировании терактов, связаны с террористической организацией ХАМАС.

По данным AFP, об этом сообщила прокуратура страны.

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"Согласно полицейскому расследованию, они имеют связь с ХАМАСом", - сказано в заявлении.

Напомним, что аресты проводились в Дании, Германии и Нидерландах 14 декабря в рамках масштабной операции при посредничестве Моссада. Согласно разведданным, террористы планировали совершить нападения на еврейские или израильские объекты.

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