Дания: трое задержанных за подготовку терактов связаны с ХАМАСом
Трое подозреваемых, арестованных в прошлом месяце в Дании по подозрению в планировании терактов, связаны с террористической организацией ХАМАС.
По данным AFP, об этом сообщила прокуратура страны.
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"Согласно полицейскому расследованию, они имеют связь с ХАМАСом", - сказано в заявлении.
Напомним, что аресты проводились в Дании, Германии и Нидерландах 14 декабря в рамках масштабной операции при посредничестве Моссада. Согласно разведданным, террористы планировали совершить нападения на еврейские или израильские объекты.