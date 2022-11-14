



Бывший депутат Госдумы РФ: Убийство Нужина - разводка российских спецслужб

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, в настоящее время живущий в эмиграции, прокомментировал убийство на камеру боевика ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина в своем телеграм-канале.



"Друзья мои, успокойтесь насчет Нужина. Эта история - разводка российских спецслужб. Украина НЕ выдает тех, кто этого не хочет, если он не является залегендированным засланцем. А убить путинские спецслужбы могут и своего агента, мало что ли таких примеров?



PS. Вижу, что люди не понимают, что я написал. Открытым текстом из первоисточника: появился агент для внедрения в Легион, не прошел проверку на полиграфе, был арестован и депортирован (обменен на пленных украинских солдат), убит в России за ненадобностью в пропагандистских целях. Dixi", - написал Пономарев.



