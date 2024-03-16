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Британская разведка зафиксировала рост числа инвалидов в РФ с начала войны
16.03.2024 12:55 Алина Груднева

Британская разведка зафиксировала рост числа инвалидов в РФ с начала войны

В период с 2022 по 2023 год, после начала полномасштабной войны в Украине, на территории России зафиксирован рекордный рост числа мужчин-инвалидов в возрасте 31-59 лет.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

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По данным минобороны Великобритании, о резком росте мужчин-инвалидов в России свидетельствуют данные Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ.

В указанный период число россиян мужского пола с инвалидностью в этом возрастном диапазоне достигло 1,67 млн человек. В прошлом году показатель увеличился на 30%. Аналитики считают, что он напрямую связан с войной в Украине.
 

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