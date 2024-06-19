



Более 550 человек погибли от сильной жары во время Хаджа

Более 550 человек погибли во время Хаджа, сообщили дипломаты французскому информационному агентству Франс Пресс. Триста двадцать три человека из числа погибших - египтяне, большинство из которых умерли от теплового удара, сообщает AFP со ссылкой на двух арабских дипломатов.



Кроме того, погибли 35 граждан Туниса, сообщило тунисское информационное агентство Tunis Afrique Presse.



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За последние 30 лет сотни людей погибли во время хаджа из-за давки, пожаров в палатках и других несчастных случаев. В этом году паломничество началось в пятницу.



Саудовское государственное телевидение сообщило, что в понедельник температура в Большой мечети в Мекке поднялась до 51,8 градуса в тени.



В исследовании, опубликованном в 2019 году в журнале Geophysical Research Letters, говорится, что по мере повышения температуры в засушливой Саудовской Аравии из-за изменения климата паломники, совершающие хадж, будут подвергаться "чрезвычайной опасности".



По словам членов семей в социальных сетях, многие из них погибли из-за сильной жары, в то время как другие семьи продолжают искать пропавших родственников в больницах Саудовской Аравии.



Министерство иностранных дел Иордании сообщило, что выдало 41 разрешение на погребение иорданских паломников. 11 иранцев умерли и 24 были госпитализированы во время паломничества, сообщило во вторник иранское государственное новостное агентство IRINN.



Три гражданина Сенегала также умерли во время хаджа, сообщило агентство Франс де Пресс Сенегалез. Среди погибших - гражданина Индонезии, как показали данные министерства здравоохранения Индонезии во вторник.



Представитель саудовского министерства здравоохранения, выступая до появления многих сообщений о смертях, сказал, что власти не заметили никаких необычных смертельных случаев среди мусульманских паломников в условиях экстремально высоких температур.



По его словам, к настоящему времени министерство оказало помощь более чем 2700 паломникам, страдающим от заболеваний, связанных с жарой.



"Хадж - это трудная задача, поэтому приходится прилагать усилия и выполнять ритуалы даже в условиях жары и скопления людей", - сказал в воскресенье один египетский паломник.



Паломники пользовались зонтиками, чтобы защититься от солнца, а власти Саудовской Аравии предупредили паломников о необходимости пить воду и избегать пребывания на открытом воздухе в самые жаркие часы с 11 до 15 часов.

