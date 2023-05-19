



Боеголовка российской ракеты, залетевшей в Польшу, оказалась "особенной"

Боеголовка российской крылатой ракеты Х-55, которая залетела в Польшу в декабре прошлого года, оказалась бетонной.



Информацию об этом в эфире RFM FM подтвердил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот.



Части ракеты, упавшей недалеко от Быдгоща, нашли в апреле. А по поводу обнаружения "особенной боеголовки" стало известно лишь сейчас. Как выяснилось, взрывчатки она не содержала, поскольку выполнена из бетона.



"Что касается боеголовки, то могу сказать, что она найдена и изучается соответствующими учреждениями. Это особенная боеголовка, потому что она сделана из бетона", - подчеркнул Шрот.



Он предположил, что залетевшая во время массированного обстрела Украины 16 декабря в Польшу ракета должна была стать ложной целью для украинской ПВО.



"Но эта ракета не может лететь без боеголовки, так что кто-то установил на нее эту вершину русской инженерной мысли", - подчеркнул он.