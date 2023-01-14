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Бешеная собака обнаружена в кибуце Шанир в Верхней Галилее
14.01.2023 21:13 Евгения Маркова

Бешеная собака обнаружена в кибуце Шанир в Верхней Галилее

Министерство здравоохранения получило уведомление о том, что в кибуце Шанир в Верхней Галилее обнаружена собака с положительным результатом на бешенство.

Два человека, контактировавшие с животным, начали профилактическое лечение.

Министерство просит всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали в районе происшествия с зараженным животным или бездомным животным в период с 23.12.2022 по 06.01.2023 включительно, срочно обратиться в ближайшее к месту жительства медицинское учреждение для рассмотрения необходимости оказания им профилактической помощи.
 

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