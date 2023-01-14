



Бешеная собака обнаружена в кибуце Шанир в Верхней Галилее

Министерство здравоохранения получило уведомление о том, что в кибуце Шанир в Верхней Галилее обнаружена собака с положительным результатом на бешенство.



Два человека, контактировавшие с животным, начали профилактическое лечение.



Министерство просит всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали в районе происшествия с зараженным животным или бездомным животным в период с 23.12.2022 по 06.01.2023 включительно, срочно обратиться в ближайшее к месту жительства медицинское учреждение для рассмотрения необходимости оказания им профилактической помощи.

