



Бедуина приговорили к тюремному заключению за многоженство

Суд Беэр-Шевы приговорил бедуина, живущего на юге Израиля, к 12 месяцам тюремного заключения после того, как он был признан виновным в полигамии.



Об этом сообщает Ynet.



Согласно обвинениям, которые были выдвинуты еще в 2018 году, Мусса Азама предложил молодой женщине выйти за него замуж и даже подписал с ней брачный контракт, несмотря на то, что был женат на другой женщине. Он обратился в шариатский суд, чтобы оформить их брак.



Первая жена Азамы сказала, что он сказал ей о своем намерении жениться на другой женщине, но ее сопротивление ничего не изменило.



Подсудимый утверждал, что развелся со своей первой женой, но сказал, что у него "проблемы с памятью" и он не может вспомнить, когда произошел развод. Также он заявил суду, что не понимает, почему его обвиняют в преступлении, поскольку двое его братьев были женаты на двух женщинах.



Приговор Азаме является максимальным наказанием за такое преступление.



Судья по этому делу, Рон Солкейн, заявил, что помимо оскорбления женской чести и гендерного равенства, "суть таких правонарушений создает благодатную почву для бедности, жестокого обращения и преступности".