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Бандитский хаос на Гаити: в ООН назвали число погибших
28.03.2024 14:49 Алина Груднева

Бандитский хаос на Гаити: в ООН назвали число погибших

Из-за хаоса на Гаити на фоне насильственной деятельности бандитских группировок погибли 1554 человека.

Об этом сообщил комиссар ООН по правам человека.

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По его словам, в 2024 году в ходе бандитского насилия 59 человек были "казнены" группировками.

Многие страны порекомендовали своим гражданам из-за тяжелой криминогенной обстановки на Гаити воздерживаться от поездок. А США 20 марта начали вертолетами вывозить своих граждан оттуда.

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