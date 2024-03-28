



Бандитский хаос на Гаити: в ООН назвали число погибших

Из-за хаоса на Гаити на фоне насильственной деятельности бандитских группировок погибли 1554 человека.



Об этом сообщил комиссар ООН по правам человека.



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По его словам, в 2024 году в ходе бандитского насилия 59 человек были "казнены" группировками.



Многие страны порекомендовали своим гражданам из-за тяжелой криминогенной обстановки на Гаити воздерживаться от поездок. А США 20 марта начали вертолетами вывозить своих граждан оттуда.