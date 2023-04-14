Авиаудары по Мьянме: число погибших возросло до 170 человек
Число погибших в результате авиаудара по деревне в центре Мьянмы выросло до 171 жертвы в пятницу, по словам члена команды, участвовавшего в кремации тел, и сообщениям СМИ.
Мьянма находится в кризисе с тех пор, как военные свергли гражданское правительство Аун Сан Су Чжи в результате государственного переворота в феврале 2021 года, в ходе которого хунта убила около 3200 мирных жителей для подавления инакомыслия.
Официальных данных о погибших в результате утреннего удара вторника по деревне Пази-Ги в центральном районе Сагайн нет , хотя военные власти подтвердили, что они провели операцию в этом районе.
Житель деревни, участвовавший в кремации тел, который попросил не называть его имени в целях безопасности, сказал в пятницу, что его команда подсчитала, что число погибших увеличилось до 171 человека.
Он сообщил AFP, что 109 мужчин, 24 женщины и 38 детей были убиты. По его словам, еще 53 раненым оказывается медицинская помощь.
Бирманская служба BBC также сообщила о 171 погибшем, в то время как Mandalay Free Press сообщила о 170 погибших.
Правительство национального единства Мьянмы, теневой орган, в котором доминируют бывшие депутаты от партии Су Чжи, в пятницу опубликовало в Твиттере сообщение, согласно которому погибло 168 человек.
В пятницу Пази-Ги был покинут, а жители боялись вернуться.
Нападение, которое произошло накануне традиционного праздника Тиньян., буддийского новогоднего водного фестиваля в Мьянме, вызвало международное возмущение.
Район Сагайн — оплот повстанцев недалеко от Мандалая, второго по величине города Мьянмы. Он оказал самое ожесточенное сопротивление военному правлению, в течение нескольких месяцев бушуют ожесточенные бои.
В среду хунта подтвердила, что она нанесла "ограниченные" воздушные удары по этому району, и возложила ответственность за некоторые из смертей на мины, заложенные боевиками, выступающими против хунты.
В нем также говорится, что в пятницу повстанцы сбросили четыре бомбы с беспилотника, в результате чего восемь человек, в том числе пятеро детей, были убиты и 31 человек ранены в деревне Киве Пон, также в районе Сагайн.