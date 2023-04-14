



Авиаудары по Мьянме: число погибших возросло до 170 человек

Число погибших в результате авиаудара по деревне в центре Мьянмы выросло до 171 жертвы в пятницу, по словам члена команды, участвовавшего в кремации тел, и сообщениям СМИ.



Мьянма находится в кризисе с тех пор, как военные свергли гражданское правительство Аун Сан Су Чжи в результате государственного переворота в феврале 2021 года, в ходе которого хунта убила около 3200 мирных жителей для подавления инакомыслия.



Официальных данных о погибших в результате утреннего удара вторника по деревне Пази-Ги в центральном районе Сагайн нет , хотя военные власти подтвердили, что они провели операцию в этом районе.



Житель деревни, участвовавший в кремации тел, который попросил не называть его имени в целях безопасности, сказал в пятницу, что его команда подсчитала, что число погибших увеличилось до 171 человека.



Он сообщил AFP, что 109 мужчин, 24 женщины и 38 детей были убиты. По его словам, еще 53 раненым оказывается медицинская помощь.



Бирманская служба BBC также сообщила о 171 погибшем, в то время как Mandalay Free Press сообщила о 170 погибших.



Правительство национального единства Мьянмы, теневой орган, в котором доминируют бывшие депутаты от партии Су Чжи, в пятницу опубликовало в Твиттере сообщение, согласно которому погибло 168 человек.



В пятницу Пази-Ги был покинут, а жители боялись вернуться.



Нападение, которое произошло накануне традиционного праздника Тиньян., буддийского новогоднего водного фестиваля в Мьянме, вызвало международное возмущение.



Район Сагайн — оплот повстанцев недалеко от Мандалая, второго по величине города Мьянмы. Он оказал самое ожесточенное сопротивление военному правлению, в течение нескольких месяцев бушуют ожесточенные бои.



В среду хунта подтвердила, что она нанесла "ограниченные" воздушные удары по этому району, и возложила ответственность за некоторые из смертей на мины, заложенные боевиками, выступающими против хунты.



В нем также говорится, что в пятницу повстанцы сбросили четыре бомбы с беспилотника, в результате чего восемь человек, в том числе пятеро детей, были убиты и 31 человек ранены в деревне Киве Пон, также в районе Сагайн.

