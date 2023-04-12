



В Мьянме в результате авиаударов погибли более 100 человек

Военные Мьянмы нанесли авиаудары рядом с селом Пазиги в регионе Сикайн на севере страны. Власти страны утверждают, что там были позиции террористов.



Отмечается, в результате атаки погибли не менее 100 местных жителей, в том числе дети. Свидетель рассказал Associated Press, что истребитель сбросил бомбы прямо на толпу людей, собиравшихся в 8 часов утра на открытие местного офиса оппозиционного движения страны у села Пазиги возле городка Канбала региона Сагаинг. Этот район находится примерно в 110 км севернее Мандалая, второго по величине города страны.



Приблизительно через полчаса появился вертолет и обстрелял место. По начальным сообщениям, число погибших составило около 50 человек. Однако позже, по данным СМИ, их количество увеличилось примерно до 100. Еще около 30 человек получили ранения. Независимо подтвердить детали нападения невозможно, поскольку информация ограничена военным правительством.



Глава ООН выразил соболезнования семьям погибших и призвал привлечь виновных к ответственности.



“Генеральный секретарь осуждает все формы насилия и вновь заявляет, что защита гражданских лиц является приоритетом в соответствии с международным гуманитарным правом. Он повторяет свой призыв к военным покончить с кампанией насилия против населения Мьянмы по всей стране”, – заявил пресс-секретарь генсекретаря Стефан Дюжаррик.



Гутерриш также призвал оказать неотложную медицинскую помощь пострадавшим.



