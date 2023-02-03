



Авианосец-призрак, принадлежащий ВМС Бразилии, потопят в открытом море

Авианосец "Сан-Паулу" водоизмещением 32 тонны, способный нести на борту 40 самолетов, был отбуксирован в Европу. После того как Турция отказалась пропустить его через Гибралтарский пролив и принять в своем поту на слом, сославшись на угрозу для окружающей среды, корабль был возвращен через Атлантический океан.

В заявлении ВМС говорится, что корабль имеет течь и рискует затонуть, поэтому ему не разрешили зайти в бразильские порты.



Несмотря на просьбу министра окружающей среды Марины Сильвы не топить авианосец, ВМС заявили, что у них нет другого выбора, кроме как отправить корабль на дно на глубине около 5000 метров на расстоянии 350 километров от берега в исключительной экономической зоне Бразилии.



В заявлении ВМС говорится, что это место находится далеко от природоохранных зон и не имеет подводных кабелей связи.



"Учитывая ухудшающееся плавучее состояние и неизбежность неконтролируемого затопления, нет другого выхода, кроме как затопить судно в плановом порядке", — говорится в сообщении.



Военно-морской флот планировал затопить авианосец в среду в море, но прокуратура предприняла попытку запретить затопление в бразильских водах, сославшись на угрозу для окружающей среды, которую оно представляет, учитывая тонны асбеста, использованные для обшивки внутри корабля.



Федеральный судья в среду днем ​​отклонил их просьбу о судебном запрете, утверждая, что военно-морской флот сопоставил воздействие на окружающую среду с другими факторами.



"Сан-Паулу" — авианосец ВМС Бразилии, бывший авианосец "Фош" типа "Клемансо" ВМС Франции. Был заложен 15 февраля 1957 года, спущен на воду 23 июля 1960 года, вошел в состав ВМС Франции 15 июля 1963 года.



15 ноября 2000 года передан ВМС Бразилии и после ремонта, в феврале 2001 года, прибыл в Бразилию. В связи с дороговизной ремонта и модернизации, 15 февраля 2017 года командование ВМС приняло решение начать процесс его вывода из эксплуатации. 22 ноября 2018 года был официально выведен из состава ВМС и в марте 2021 года продан за 1,9 млн USD на металлолом турецкой компании.

