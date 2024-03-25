



Атака ракет на Киев: разрушен жилой дом, есть пострадавшие

В понедельник, 25 марта, российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку на Киев. В результате работы ПВО было зафиксировано падение обломков в Печерском районе столицы. Также известно о повреждении жилого дома.



"По предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия", - сообщили в КГГА.



Кроме того, мэр столицы заявил, что сейчас экстренные службы направляются в три района Киева. В частности, в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.



В КГВА добавили, что в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе.



"Также, предварительно, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах", - говорится в сообщении.



Позже в КГВА сообщили, что в Голосеевском районе Киева в лесополосе обнаружены обломки ракеты. Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.



Кличко сообщил, что в Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании.

"Экстренные службы работают на месте. Сейчас обнаружили одну пострадавшую. Ей медики оказали помощь на месте", - заявил он.



На Осокорках в Дарницком районе обломком поврежден частный дом. Пострадавших, предварительно, нет.



В Голосеевском районе обнаружены обломки ракеты в лесополосе. Пока что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.



