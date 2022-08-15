



Атака Израиля в Сирии: под ударом оказалась база ПВО

Появились новые подробности об атаке в Сирии, которую приписывают Израилю.



Как утверждают сирийские СМИ, израильские истребители нанесли серию авиаударов по районам вблизи сирийской столицы Дамаска и прибрежного города Тартус. В результате ударов погибли три сирийских солдата и еще трое получили ранения.



Государственная телекомпания SANA со ссылкой на военный источник сообщила, что некоторые ракеты, запущенные из-за Ливана по пригородам Дамаска и из-за моря по Тартусу, были перехвачены.



Военный источник в Сирии также заявил, что объектам, по которым был нанесен удар, был причинен ущерб. При этом источник не уточнил масштабы разрушений или характер целей.



На кадрах, циркулирующих в соцсетях, видно место горения в районе Тартуса. Агентство SANA подтвердило, что там произошел пожар.



Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) утверждает, что израильский удар был нанесен по базе ПВО сирийской армии в районе Абу-Афса к югу от Тартуса. По данным центра, на базе обычно находятся поддерживаемые Ираном боевики.



Ynet уточняет, что в район обстрела прибыли спасательные и экстренные машины для эвакуации пострадавших, но подробной информации о количестве пострадавших не поступало.