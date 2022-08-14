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Сирия: трое убитых в результате атаки Израиля
14.08.2022 22:38 Алина Груднева

Сирия: трое убитых в результате атаки Израиля

Сирийские СМИ сообщили, что в результате удара, приписываемого Израилю, погибли три человека.

 
Утверждается, что удары нанесены в двух направлениях: по Дамаску со стороны Ливана, и по городу Тартус со стороны моря.
 
"Наши системы ПВО были задействованы против ракет противника и перехватили часть из них. Трое военнослужащих погибли и трое получили ранения. Имущество также было повреждено", - сказано в сообщении.
 
В Израиле по-прежнему ситуацию не комментируют. Как правило, удары наносятся по объектам "Хизбаллы".

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