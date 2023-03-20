Атака беспилотников в РФ: неизвестные дроны упали под Москвой и Белгородом
В России заявили о якобы падении "неизвестных беспилотников". Один из дронов упал на территории Москвы, другой - в Бэлгородской области.
Об этом пишут российские СМИ.
Один из дронов россияне сбили возле населенного пункта Щелково, что под Москвой. Судя по виду, он – из пенопласта и не нес на себе никакой взрывчатки. На дроне есть надпись на русском языке: "Летучая лаборатория".
Другой дрон был обнаружен около ЛЭП в Бэлгородской области. Никаких опознавательных знаков на нем нет, однако россияне уже успели заявить, что он "иностранный".