



Атака беспилотников в РФ: неизвестные дроны упали под Москвой и Белгородом

В России заявили о якобы падении "неизвестных беспилотников". Один из дронов упал на территории Москвы, другой - в Бэлгородской области.



Об этом пишут российские СМИ.



Один из дронов россияне сбили возле населенного пункта Щелково, что под Москвой. Судя по виду, он – из пенопласта и не нес на себе никакой взрывчатки. На дроне есть надпись на русском языке: "Летучая лаборатория".



Другой дрон был обнаружен около ЛЭП в Бэлгородской области. Никаких опознавательных знаков на нем нет, однако россияне уже успели заявить, что он "иностранный".

