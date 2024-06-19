



Американский солдат получил почти четыре года тюрьмы в России

Российский суд приговорил американского солдата к трем годам и девяти месяцам лишения свободы по обвинению в краже и угрозе убийства своей девушки, сообщают государственные информационные агентства.



Старший сержант Гордон Блэк был приговорен судом во Владивостоке на Дальнем Востоке России и будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Сержант Блэк, арестованный в мае, не признал себя виновным в угрозе убийством, но признал, что "частично" виновен в краже 10 000 рублей у девушки.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он будет обжаловать приговор, сообщают государственные информационные агентства.



Прокуроры требовали приговорить его к тюремному заключению на четыре года и восемь месяцев, а защита просила его оправдать.



Американские власти заявили, что 34-летний сержант Блэк познакомился со своей девушкой в Южной Корее.



В 2008 году он поступил на службу в качестве пехотинца, в 2009 году был направлен в Ирак, а в 2013 году - в Афганистан. В последнее время он был приписан к Восьмой армии вооруженных сил США в Корее в Кэмп Хамфрис.



Американская армия заявила, что сержант Блэк не запрашивал официального разрешения, а министерство обороны не давало разрешения на его поездку в Россию или Китай, куда он сначала отправился по пути из Южной Кореи. Нет никаких доказательств того, что он намеревался остаться в России.

