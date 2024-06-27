



Американский солдат обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней в Японии

Американскому солдату предъявлены обвинения в похищении и изнасиловании девочки-подростка на Окинаве, японском острове, где расположена крупнейшая в регионе американская военная база.



Этот случай, скорее всего, подогреет давнюю оппозицию местных жителей к американскому военному присутствию.



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Гнев также подогревается случаями сексуального насилия - один из самых громких произошел в 1995 году, когда 12-летняя девочка была изнасилована тремя американскими военнослужащими, что вызвало многомесячные протесты.



25-летний военнослужащий ВВС США предположительно напал на девочку 24 декабря, и его опознали по записям камер наблюдения после того, как семья девочки сообщила об этом, сообщают местные СМИ.



Обвинения ему были предъявлены в конце марта, и с тех пор он находится под стражей у японских властей, заявил во вторник пресс-секретарь правительства Йосимаса Хаяси, когда сообщил общественности о предъявленных обвинениях.



"Мы будем продолжать просить американскую сторону предотвращать подобные инциденты при любой возможности", - сказал г-н Хаяси, добавив, что американские официальные лица полностью сотрудничают со следователями.



Он также сообщил, что Министерство иностранных дел Японии направило жалобу послу США в Японии Раму Эммануэлю. Он добавил, что первое слушание по этому делу назначено на 12 июля.



