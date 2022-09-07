



Американские военные в Сирии приведены в состояние повышенной готовности

После авиаударов по аэропорту в Алеппо на американских военных базах в районе Ат-Танф и газового месторождения Конико ("треугольник" сирийско-иорданско-иракской границы) была объявлена повышенная готовность, о чем сообщила базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).



Известно, что в воздух подняли вертолеты Apache и беспилотники.



Предполагается, что американцы готовятся к возможным атакам проиранских сил в ответ на удары ЦАХАЛа.

